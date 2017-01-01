В Кировоградской области военный продавал амфетамин сослуживцам

Правоохранители задержали продавца наркотиков после продажи очередной партии амфетамина сослуживцам.

В Кировоградской области военнослужащий сбывал амфетамин. Покупателями товара были сослуживцы наркодельца. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.

Сотрудники СБУ совместно с ГУ Нацполиции задержали наркодилера в порядке ст. 208 УПК Украины после продажи партии амфетамина на 6 тысяч гривен.

Следователи и прокуроры проводят первоочередные следственные и процессуальные действия.

В Военной прокуратуре Кировоградского гарнизона "предпринимателю" готовит сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее во Львове наркокурьер попался из-за разбитого бампера авто, в котором полицейские обнаружили наркотиков на миллион.

Сообщалось также, что в Киевской области обнаружили плантацию конопли.

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