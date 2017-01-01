Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Волкер рассказал, будут ли США поставлять Украине летальное оружие

Комментариев: 0
Америка будут дальше поставлять оружие Украине и намерена спрашивать у Киева, что именно ему нужно, сообщил Волкер.
Курт Волкет
Курт Волкет
twitter.com/avakovarsen

Соеденненные штаты будут продолжать консультироваться с Украиной, какое именно оружие ей необходимо для своей защиты, сообщил специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Интерфакс-Украина.

В ходе интернет-конференции во вторник, 28 мая, отвечая на вопрос, будут ли США продолжать поставлять Украине летальное оружие, Волкер сказал: "США готовы работать с Украиной, как мы это делаем со всеми странами в мире, поддерживая их законные потребности в обороне… Как мы это делаем с другими странами, мы будем консультироваться с Украиной, каковы ее потребности, мы посмотрим, что можем предоставить. Мы также открыты к продажам оружия".

При этом он позитивно оценил возможность страны "развивать свои собственные оборонительные способности".

"В случае Украины это особенно важно, потому что она находится под ежедневной атакой и отчаянно нуждается в усилении оборонительных способностей, чтобы предотвратить дальнейшую потерю территорий, удерживать линию и создать условия, при которых будет возможно вести переговоры о мире", - убежден американский дипломат.

Волкер особо отметил, что "Украина, как любая другая страна в мире, имеет право защищать себя".

Ранее сообщалось, что подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект бюджета Пентагона на 2020 год с 250 млн долларов для Украины. Из указанной суммы 50 млн долларов направят исключительно на поставки летального оружия.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, США, Украина-США, поставка оружия, Курт Волкер, летальное оружие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь