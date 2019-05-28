Мужчина скрывался от правоохранительных органов. Задержанный является "держателем криминального общака", сообщили СМИ.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения facebook.com/Андрей Замахин

В Полтавской области задержали "вора в законе", который скрывался от органов досудебного следствия. Об этом сообщил начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин на своей странице в Facebook.

Правоохранители задержали 45-летнего ранее судимого мужчину. Им оказался криминальный авторитет. Известно, что задержанный скрывался от органов досудебного следствия, сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

По информации Полтавское.ТВ, задержанный оказался уроженцем одной из постсоветских стран, но проживал в Полтавской области. К тому же мужчина является "держателем криминального общака".

Его подозревают в совершении преступления по статье "Нанесение телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего".

Ранее сообщалось, что в Украине задержали "вора в законе" из базы Интерпола. Российский "вор в законе" "Батыр Бухарский", разыскиваемый полицией Испании, купил украинское гражданство.

Напомним, в конце марта из Украины выдворили грузинского "вора в законе" "Валеру Кутаисского".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet