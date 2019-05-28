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Волкер рассказал, когда может состояться "нормандская" встреча

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Для встречи необходимо согласие не только со стороны Украины, но и со стороны России, отметил американский дипломат.
Волкер не исключает "нормандскую" встречу уже в июле
Волкер не исключает "нормандскую" встречу уже в июле
Верховна Рада

Спецпредставитель США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер считает возможной встречу лидеров стран "нормандского формата" - Франции, Германии, Украины и РФ - в июле, однако, по его словам, это необходимо согласовать с Киевом и Москвой. Об этом он сказал во вторник, 28 мая, во время онлайн-конференции из Вашингтона, сообщает Укринформ.

"Что касается "нормандского формата", этим процессом руководят Франция и Германия. Мы полностью поддерживаем его и внимательно следим за ним", - отметил официальный представитель Соединенных Штатов.

В этой связи он сообщил, что имели место "дискуссии относительно возможности проведения (следующей - ред.) встречи стран "нормандского формата", возможно, в июле". Однако, по его словам, пока не определены конкретные даты.

"И это, конечно, требует согласия не только Украины, но и России", - подчеркнул представитель США.

Волкер также прокомментировал возможность проведения следующего раунда его встреч с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. "Перед завершением президентских выборов (в Украине - ред.) Россия дала понять, что она не была готова на тот момент", - отметил американский дипломат.

Однако, по его словам, в Вашингтоне ожидают, что возможность обсудить дальнейшую имплементацию Минских договоренностей появится после парламентских выборов в Украине.

Напомним, в конце мая состоялся разговор участников нормандского формата. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон провели 21 мая телефонный разговор с российским лидером  Владимиром Путиным.

 

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Теги: переговоры, донбасс, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, нормандская четверка, война на Донбассе, нормандская встреча, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Michael2811    28.05.2019, 20:48
Оценка:  0
Michael2811
Размечтался!!! ВСё ....хватит!
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