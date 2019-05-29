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Штабом Зеленского на Киевщине руководят "экс-регионалы", – СМИ

Комментариев: 21
Штабом Зеленского на Киевщине руководят "экс-регионалы", – СМИ

Задекларировав новую политику и новые лица, команда Зеленского то ли из-за нехватки кадров, то ли из-за нехватки информации решила идти дорогой “предшественников“ – начала подтягивать старые кадры из “Партии регионов“ для формирования партийных структур на Киевщине.

Об этом говорится в статье “Новые лица или старые морды?“, сообщает издание “Информатор“, пишет zik.ua.

Как отмечается, сегодня формальным руководителем штаба партии “Слуга народа“ в Киевской области является Ольга Коваль, но, утверждает автор статьи, фактически всеми процессами управляет ее отец – Владимир Коваль. Мол, его активность уже нельзя скрыть: именно он ведет переговоры с мажоритарным кандидатами и готовит списки этих кандидатов на утверждение съездом партии Зеленского, который должен состояться в начале июня.

“Именно тот Коваль, который работал руководителем главного управления Киевской областной администрации и был изгнан оттуда. Причина – вымогательство и получение взятки в размере 25 тысяч долларов. Уголовное дело тогда, традиционно, попытались “замять“. Однако, из-за большого резонанса этого сделать не удалось. Поэтому вину на себя взял руководитель фонда коммунального имущества, который напрямую подчинен Ковалю. Сам Коваль отделался увольнением“, – рассказывает издание.

“Владимир Коваль начал лоббировать своих людей на мажоритарные округа в Киевской области. В частности, сегодня на 90 округ (Белая Церковь) от партии “Слуги народа“ планируется креатура Владимира Коваля – Юрий Нестерчук, известный в Белой Церкви тем, что монополизировал все пассажирские перевозки“, – говорится в статье.

Как сообщается, еще одним кандидатом на депутатский мандат является некая Скороход Анна. Ее сватают в один из округов по Киевской области, а ее протеже, кроме Коваля, является экс-депутат от “Партии Регионов“ – Виктор Тимошенко, близкий человек к Виктору Пискуна. Ее документы уже находятся на рассмотрении в штабе “Слуги народа“.

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Комментариев (21)
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Spiarmint    29.05.2019, 11:54
Оценка:  +3
Spiarmint
Это уже теплее.Вынесем вперед ногами.
Ruspidor    29.05.2019, 11:55
Оценка:  -5
Ruspidor
Потроха из зРады?
Spiarmint    29.05.2019, 11:56
Оценка:  +4
Spiarmint
Подвесим Зеленского на Хрещатике за яйца.
Ruspidor    29.05.2019, 11:44
Оценка:  -5
Ruspidor
Так я не понял, а где регионалы-то?
"по заявлению автора" по имени Ноу Найм...
"Коваль взял взятку, но сел другой...", но вы будьте уверены, что на самом деле должен сидеть Коваль...
Cyка, что за бред...
ВАТА_FUCK    29.05.2019, 11:41
Оценка:  +3
ВАТА_FUCK
Никто не спорит что Зе-вова стал перди-Зентом, но не свистите что он белый и пушистый!
РухНС    29.05.2019, 11:31
Оценка:  -6
РухНС
А я вчера слышал, что порошенко берет себе в команду Сашу януковича, Азарова, арбузова и пшонку. ))) Это все из достоверных источников))))
ВАТА_FUCK    29.05.2019, 11:33
Оценка:  +5
ВАТА_FUCK
Берет или нет и уже взял, таки есть разница!
Ruspidor    29.05.2019, 11:46
Оценка:  -4
Ruspidor
Конечно, есть факт, что руководит процессом Ольга Коваль, точка! Она и есть новый человек не из системы, а остальное - гнилой потроховский пиздeж....
Asmo    29.05.2019, 11:24
Оценка:  +5
Asmo
Все так удивляются, типа не понятно, что все эти шныри переобуваются в воздухе под любую власть и они будут просачиваться кто бы вам чего не обещал, даже "волшебный" Зе..
ВАТА_FUCK    29.05.2019, 11:32
Оценка:  +5
ВАТА_FUCK
Типа Зе не знал кто на "его партию" еще на выборах работал!
ВосставшийИзБана    29.05.2019, 11:33
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
А его никто и не спрашивал. Ему дали команду: "Мальчик - на манеж! Але ап!".
ВАТА_FUCK    29.05.2019, 11:38
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
А я и не спорю.
Olshankin    29.05.2019, 11:20
Оценка:  -7
Olshankin
Что, неужели Порошенко руководит штабом???
ВосставшийИзБана    29.05.2019, 11:26
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Нет. Но тоже на букву "П". Если трудно догадаться - подскажу: Портнов.
Ruspidor    29.05.2019, 11:48
Оценка:  -3
Ruspidor
Ага, там еще Лукаш! Про лукашку забыл, ублюдок кобза-eбза... Ну и конечно тезисы мертвичука, как же без них... Сладко потроха кулак тебе в жoпе согревать?
ВосставшийИзБана    29.05.2019, 11:16
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Значит атмосфера на Банковой ему не подходит, а прогнившие кадры - в самый раз. Ну-ну.
Ruspidor    29.05.2019, 11:48
Оценка:  -3
Ruspidor
Какие? Имена, фамилии в студию!
PINKIPAU    29.05.2019, 11:14
Оценка:  0
PINKIPAU
Сценарий сестер Вачевски. Матрица-Революция, 3.0. Матрица, 3019 год, осень, недовольные сложившейся ситуацией граждане, восставшие против произвола властей-агентов соседнего государства, предателей родины, пораженцев, выносят императора ЗеРона вон.
Ruspidor    29.05.2019, 11:49
Оценка:  -3
Ruspidor
Ну дык нам еще 100 лет до тех пор, а пока все О.К.!
ВосставшийИзБана    29.05.2019, 11:10
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
И почему я не удивлен?
Ruspidor    29.05.2019, 11:50
Оценка:  -1
Ruspidor
Потому, что продажен и непревередлив...
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