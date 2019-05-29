Штабом Зеленского на Киевщине руководят "экс-регионалы", – СМИ
Задекларировав новую политику и новые лица, команда Зеленского то ли из-за нехватки кадров, то ли из-за нехватки информации решила идти дорогой “предшественников“ – начала подтягивать старые кадры из “Партии регионов“ для формирования партийных структур на Киевщине.
Об этом говорится в статье “Новые лица или старые морды?“, сообщает издание “Информатор“, пишет zik.ua.
Как отмечается, сегодня формальным руководителем штаба партии “Слуга народа“ в Киевской области является Ольга Коваль, но, утверждает автор статьи, фактически всеми процессами управляет ее отец – Владимир Коваль. Мол, его активность уже нельзя скрыть: именно он ведет переговоры с мажоритарным кандидатами и готовит списки этих кандидатов на утверждение съездом партии Зеленского, который должен состояться в начале июня.
“Именно тот Коваль, который работал руководителем главного управления Киевской областной администрации и был изгнан оттуда. Причина – вымогательство и получение взятки в размере 25 тысяч долларов. Уголовное дело тогда, традиционно, попытались “замять“. Однако, из-за большого резонанса этого сделать не удалось. Поэтому вину на себя взял руководитель фонда коммунального имущества, который напрямую подчинен Ковалю. Сам Коваль отделался увольнением“, – рассказывает издание.
“Владимир Коваль начал лоббировать своих людей на мажоритарные округа в Киевской области. В частности, сегодня на 90 округ (Белая Церковь) от партии “Слуги народа“ планируется креатура Владимира Коваля – Юрий Нестерчук, известный в Белой Церкви тем, что монополизировал все пассажирские перевозки“, – говорится в статье.
Как сообщается, еще одним кандидатом на депутатский мандат является некая Скороход Анна. Ее сватают в один из округов по Киевской области, а ее протеже, кроме Коваля, является экс-депутат от “Партии Регионов“ – Виктор Тимошенко, близкий человек к Виктору Пискуна. Ее документы уже находятся на рассмотрении в штабе “Слуги народа“.
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