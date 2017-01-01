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В Одессе змея пробралась в авто и напугала водителя во время движения

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Водитель в состоянии шока позвонил в полицию.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Одессе опасная рептилия пробралась в автомобиль и напугала водителя прямо во время движения. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

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Оказалось, что водитель автомобиля марки Lexus во время движения на лобовом стекле увидел большую змею. Мужчина был шокирован и не сразу среагировал адекватно. К счастью, аварии удалось избежать. Мужчина остановился на обочине, а рептилия заползла под капот.

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Водитель в состоянии шока позвонил в полицию. Сотрудники патрульной полиции совместно со спасателями извлекали опасную змею из-под капота машины. Обошлось без жертв.

Напомним, в Херсонской области змея пробралась в дом и укусила ребенка. Откуда пресмыкающееся взялось в доме, остается загадкой.

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Теги: змея, Одесса, авто, шок, полиция
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