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У экс-начальника полиции Одессы проходит обыск - СМИ

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Сотрудники Нацполиции и Генеральной прокуратуры с самого утра проводят обыск в рамках уголовного производства.
Бывший глава одесской полиции Дмитрий Головин
Бывший глава одесской полиции Дмитрий Головин
Думская

У экс-главы Нацполиции Одессы генерала третьего ранга Дмитрия Головина и его заместителя, полковника Константина Гейко проводятся обыски. Об этом 30 мая пишет Думская со ссылкой на источники в управлении.

Сообщается, что обыски проходят с самого утра, а следственные действия проводят департамент внутренней безопасности Нацполиции и представители Генеральной прокуратуры.

"Обыски санкционированы в рамках уголовного производства, открытого по факту растраты в одесском ГУНП", — заявил источник.

Ранее полиция и прокуратура провели обыски с изъятием документов в мэрии Одессы.

Также сообщалось, что в Николаеве полиция провела обыск в принадлежащем теще вице-мэра гараже.

 

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Теги: Генпрокуратура, Одесса, полиция, обыск, следствие
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Источник: korrespondent.net

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