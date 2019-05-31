Франция и Германия выразили поддержку Украине

Париж и Берлин подтвердили готовность дать новый импульс переговорному процессу по Донбассу.

Главы МИД Франции и Германии обнародовали совместное заявление после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 30 мая.

Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас выразили поддержку главе украинского государства и готовность дать новый импульс переговорному процессу в "нормандском формате". Также стороны обсудили инцидент в Керченском проливе.

В заявлении министров отмечается, что Франция и Германия продолжат активно содействовать процессу поиска решения в разрешении конфликта на востоке Украины и в восстановлении территориальной целостности Украины.

"Мы рады встрече, которая состоялась сегодня с президентом Зеленским в рамках первого совместного визита в Киев, который стал поводом еще раз продемонстрировать поддержку, которую Франция и Германия оказывают Украине в момент многочисленных вызовов, которые стоят перед этой страной", - подчеркнули Ле Дриан и Маас.

Главы МИД приветствовали приверженость Зеленского восстановлению мира, Минским договоренностям и "нормандскому формату".

“Мы выразили президенту Зеленскому нашу готовность дать новый импульс переговорному процессу, после пяти лет от начала конфликта, который привел к гибели более 13 тысяч человек... Мы также обсудили инцидент в Керченском проливе, который продемонстрировал в ноябре прошлого года, что риски дестабилизации остаются значительными", - говорится в заявлении.

Ле Дриан и Маас заверили, что их государства будут продолжать требовать немедленного освобождения 24 моряков, удерживаемых в РФ с 25 ноября, как этого требует Международный трибунал по морскому праву в своем решении .

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

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