У наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине сменился глава
Новым главой Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине стал турецкий дипломат Яшар Халит Чевик. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ в четверг, 30 мая.
Эртурула Апакана, бывшего заместителя госсекретаря министерства иностранных дел Турции, сменяет на посту главы СММ посол Яшар Халит Чевик, также представитель Турции, – говорится в сообщении.
Церемония передачи полномочий состоялась накануне в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак и генеральный секретарь организации Томас Гремингер отдали должное работе Апакана. Ему была вручена золотая медаль министра иностранных и европейских дел Словакии и медаль ОБСЕ.
Доверие, которым вы вдохновляли всю Украину и наших международных партнеров, создало прочный фундамент для эффективного функционирования СММ, – заявил Гремингер.
Апакан в свою очередь выразил надежду, что устойчивое прекращение огня на Донбассе скоро станет реальностью.
Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБС была создана решением Постоянного совета ОБСЕ 21 марта 2014 года. Ее задаче – способствовать миру, стабильности и безопасности путем мониторинга на всей территории Украины, содействия диалогу на местах с целью снижения напряженности и содействие нормализации ситуации.
Ранее Постоянный совет ОБСЕ продлил мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине еще на один год.
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