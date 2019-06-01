Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Саакашвили поделился впечатлениями от Киева

Комментариев: 1
По словам экс-главы Одесской ОГА, уровень и условия жизни людей не изменились, но в их глазах "появилась надежда".
Саакашвили вернулся в Украину
Саакашвили вернулся в Украину


Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, снова ставший гражданином Украины и вернувшийся после нескольких лет отсутствия в Киев, в эфире телеканала News One 31 мая рассказал об изменениях в украинской столице и гражданах.

По словам политика, уровень и условия жизни людей не изменились, но в их глазах "появилась надежда".

"Во-первых, в Киеве почти ничего не изменилось, не знаю, хорошо ли это. А второе – у людей появилась надежда. Не изменилось много чего инфраструктурно, не изменились условия жизни", – сказал Саакашвили.

Бывший глава Одесской ОГА отметил, что "видел разный Киев, а в последние годы "климат был сложный, однако теперь уверен, что можно сохранить надежду в людях и сделать Украину лучшей страной в Европе".

Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины, которого он лишился в 2017 году. Политик вернулся в Киев и заявил, что будет помогать украинцам строить новую страну.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, Саакашвили, Михаил Саакашвили
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Ruspidor    01.06.2019, 00:28
Оценка:  -2
Ruspidor
Рви потроха, Михо, рви его на части! Скармливай его по частям заживо его же псам!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь