Когда неизвестные явились на склад, то охранник совершил несколько выстрелов в воздух из зарегистрированного помпового ружья.

В поселке Авангард возле промышленного рынка 7-й километр полиция задержала 24 человека. Все они проникли на один из складов, сообщило управление Нацполиции в Одесской области в пятницу, 31 мая.

Отмечается, что когда неизвестные явились на склад, то охранник совершил несколько выстрелов в воздух из зарегистрированного помпового ружья. Никто не пострадал.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, представители управления превентивной деятельности ГУНП и бойцы батальона полиции особого назначения. Задержанных доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

"Полицейские Одещины не позволят совершать беспорядок и самоуправство на территории области. Любые нарушения правопорядка и закона будут сразу же пресекаться нами жестко и бескомпромиссно", – заявил глава полиции области Олег Бех.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам правонарушения, предусмотренного статьей о противоправном завладении имуществом предприятия (ч.2 ст.206-2 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: Под Одессой более 20 человек пытались захватить склад

Напомним, 22 мая полиция пресекла рейдерский захват гостиницы в Подольском районе. Его пыталась захватить группа рейдеров из 40 человек. Десять человек удалось задержать.

А в Виннице полиция пресекла попытку рейдерского захвата бывшего консервного завода. Тогда было задержано около 50 человек.

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