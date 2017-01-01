Ранение ребенка под Киевом: полицейским объявлено о подозрении

Двум полицейским грозит наказание по статье о неосторожном нанесении тяжких телесных повреждений.



Двум работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого Киевской области, которые попали в пятилетнего мальчика из огнестрельного оружия, сообщили о подозрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области в воскресенье, 2 июня.

Следователь Государственного бюро расследований сообщил двум полицейским о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что указанные работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки. В дальнейшем договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди.

В результате осуществления выстрелов попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские.

В настоящее время прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.

Напомним, 1 июня, 5-летний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимационное отделение с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции.

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