Порошенко рассказал, как Зеленскому стоит вести себя во время визита в Брюссель

Порошенко призывает главу государства не повторять ошибки беглого Виктора Януковича.

Петр Порошенко записал видеообращение президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором указал важность первого визита в Брюссель.

Соответствующее видео Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook.

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Бывший президент называл визит Зеленского очень символическим и важным событием. Порошенко призывает главу государства не повторять ошибки беглого Виктора Януковича, который много говорил о евроинтеграции, но возвращал всех в Российскую империю.

Экс-президент указал, что Владимиру Зеленскому стоит двигаться в направлении НАТО и Евпропейского союза, а также продолжать развивать те направления, которые начал сам Порошенко.

День завтра важный и я желаю успеха и Украине, и президенту, - добавил Петр Порошенко.

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Ранее в Еврокомиссии рассказали, как пройдет визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель. По словам Маргаритис Схинас, в Брюсселе очень ждут Зеленского и считают предстоящую встречу возможностью поддерживать хорошие отношения с Украиной. Во время переговоров поднимут ряд вопросов и обсудят политическое, экономическое сотрудничество и реформы в Украине.