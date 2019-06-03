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Порошенко рассказал, как Зеленскому стоит вести себя во время визита в Брюссель

Комментариев: 5
Порошенко призывает главу государства не повторять ошибки беглого Виктора Януковича.
Порошенко дал советы Зеленскому
Порошенко дал советы Зеленскому
скриншот из видео

Петр Порошенко записал видеообращение президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором указал важность первого визита в Брюссель.

Соответствующее видео Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook.

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Бывший президент называл визит Зеленского очень символическим и важным событием. Порошенко призывает главу государства не повторять ошибки беглого Виктора Януковича, который много говорил о евроинтеграции, но возвращал всех в Российскую империю. 

Экс-президент указал, что Владимиру Зеленскому стоит двигаться в направлении НАТО и Евпропейского союза, а также продолжать развивать те направления, которые начал сам Порошенко.

День завтра важный и я желаю успеха и Украине, и президенту, - добавил Петр Порошенко. 

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Ранее в Еврокомиссии рассказали, как пройдет визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель. По словам Маргаритис Схинас, в Брюсселе очень ждут Зеленского и считают предстоящую встречу возможностью поддерживать хорошие отношения с Украиной. Во время переговоров поднимут ряд вопросов и обсудят политическое, экономическое сотрудничество и реформы в Украине.

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Теги: Порошенко, Зеленский, визит, Брюссель, советы, видео
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Комментариев (5)
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otstoi-0011    03.06.2019, 21:16
Оценка:  +4
otstoi-0011
Лучше роскажи про Свиноролов - Гладковских и покайся ПЕТЯ!
VSHIVANKA    03.06.2019, 20:47
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ДА УЖ .....
УРОКИ ВЫЛИЗЫВАНИЯ ПРОМЕЖНОСТЕЙ ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНА И БРЮССЕЛЯ ОТ ПЕТИ , ОЧЕНЬ ПРИГОДЯТСЯ ЗЕЛЬЦУ ..... )))
НЕРАБЫ ОНИ ТАКИЕ ....))))
Хулиганка*    03.06.2019, 20:42
Оценка:  +2
Хулиганка*
порошенко? а кто это? это не тот ворюга и коррупционер с Мальдив?
haarp    03.06.2019, 20:30
Оценка:  +5
haarp
сдрисни уже
Мыкола    03.06.2019, 20:25
Оценка:  -6
Мыкола
Т а Воно ж таке тупе та відстале розумом, що навіть Порошенко дає поради та настанови! Сам же він абсолютно нічого не тямить! За нього не тільки все роблять, але -- й думають! Ось таке Воно --Зе-Бе!
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