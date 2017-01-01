Зеленский не исключает возможности сотрудничества с Саакашвили
Зеленский вполне допускает возможность сотрудничества с Саакашвили, которому недавно вернули украинское гражданство.
Президент Владимир Зеленский рассмотрит идею сотрудничества с экс-президентом Грузии, бывшим главой Одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом заявил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук в эфире телеканала NewsOne в понедельник, 3 июня.
По его словам, команда главы государства на данный момент еще формируется. Однако вопрос присоединения к ней Саакашвили будет обсуждаться. Планируется привлекать как можно больше интересных людей с новыми идеями и подходами.
"Что касается Саакашвили, этот вопрос будет обсуждаться", - сказал Стефанчук.
Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины, которого он лишился в 2017 году. Политик вернулся в Киев и заявил, что будет помогать украинцам строить новую страну.
"Что касается Саакашвили, этот вопрос будет обсуждаться", - сказал Стефанчук.
Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины, которого он лишился в 2017 году. Политик вернулся в Киев и заявил, что будет помогать украинцам строить новую страну.
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