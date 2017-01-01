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Суд отменил увольнение судьи, освободившей Саакашвили

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Высший совет правосудия рассмотрел жалобу судьи на решение дисциплинарной палаты о ее увольнении.
Лариса Цокол
Лариса Цокол
ТСН

В Высшем совете правосудия отменили решение дисциплинарной палаты об увольнении судьи Печерского районного суда Киева Ларисы Цокол. Об этом стало известно 4 июня, когда соответствующее решение было принято на заседании, передают Українські Новини.

10 декабря 2018 года дисциплинарная палата приняла решение привлечь судью к дисциплинарной ответственности и уволила с должности. Судья обжаловала данное решение и его частично отменили в ВСП.

Цокол отметила, что она несознательно допустила нарушения, предъявляемые ей дисциплинарной палатой. По мнению судьи, ее увольнение связано с тем, что она отказала в 2017 году Генпрокуратуре в домашнем аресте для экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Кроме того, Цокол отметила, что еще весной 2018 года подала заявление об отставке из-за психологического выгорания. Однако ее заявление об отставке так и не было рассмотрено.

ВСП постановил применить к судье наказание в виде отстранения от работы на 6 месяцев с лишением доплат и направлением на обучение в Национальную школу судей.

Напомним, 11 декабря 2017 года состоялось заседание по делу Саакашвили. Рассматривавшая дело судья Лариса Цокол вынесла решение об освобождении Саакашвили в зале суда.

После этого на нее подали две жалобы, а 19 октября 2018 года ее и вовсе отстранили от занимаемой должности.

 

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Теги: Киев, Саакашвили, суд, судья, Печерский суд
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Источник: korrespondent.net

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