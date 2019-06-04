Минобороны уличили в неэффективном использовании средств

В Счетной палате заявили, что процент неэффективного управления и использования средств в Министерстве обороны составляет 42%.

Аудит Счетной палаты за 2018 год установил факты неэффективного использования Министерством обороны бюджетных средств на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих ВСУ на общую сумму свыше 600 млн грн. Об этом говорится в разъяснении Счетной палаты, опубликованном во вторник, 4 июня.

"Из-за принятия руководством Минобороны непоследовательных и несистемных решений по использованию бюджетных ассигнований средства распылялись между объектами собственного строительства (реконструкции), что приводило к росту стоимости незавершенного жилищного строительства", - сообщили в Счетной палате.

В документе также говорится, что подрядными организациями при бездействии должностных лиц Минобороны допускались случаи завышения стоимости выполненных работ. Средства направлялись на оплату полученного жилья по недостоверным актам приема-передачи жилья.

Как отмечается в документе, всего аудитом в Минобороны идентифицировано неэффективного использования свыше 600 млн грн бюджетных средств, что составило 50% от использованных в 2016-2017 годах ассигнований. В частности, 348,7 млн грн потрачено на оплату квартир, которые на бумаге были готовы к заселению, а по факту не были готовы для проживания; 165,4 млн грн было направлено в незавершенное жилищное строительство; 78,4 млн грн использовано на оплату квартир, потребности в которых не существовало; 8,9 млн грн – оплата "готовых для заселения квартир, которые не получены; 6,4 млн грн выплачены как компенсация за неполученное жилье военнослужащим Главного управления разведки, которые предусмотрены отдельной сметой; 1,5 млн грн – оплата инфляционных и судебных расходов.

"Процент неэффективного управления и использования средств в общей сумме проверенных средств распорядителя бюджетных средств (Минобороны - ред.) – 42%", - резюмировали в Счетной палате.

Среди других неэффективных распорядителей бюджетных средств, кроме Минобороны, в Счетной палате назвали: Минздрав, Генпрокуратуру, Мининфраструктуры и Госслужбу по делам ветеранов войны и участников АТО.

Ранее сообщалось, что замминистра обороны Павловский подал в отставку. Напомним, в 2017 году детективы НАБУ и сотрудники САП раскрыли схему растраты 149 млн гривен в Минобороны, в деле фигурировал Игорь Павловский.

Позже Павловскому была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца, но потом его выпустили на поруки.

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