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Самолет США провел разведку над Черным морем

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Американские самолет и беспилотник провели разведку над Черным морем. Оба разведчика вылетали с итальянской авиабазы Сигонелла.
Самолет P-8A Poseidon
Самолет P-8A Poseidon
Royal Australian Air Force

Патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon совершил разведывательный полет над акваторией Черного моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar.

По данным ресурса, американский самолет вылетел 4 июня с итальянской авиабазы Сигонелла в 16:45 по Киеву и через воздушное пространство Болгарии долетел до Черного моря.

В 20:25 Poseidon пролетел на расстоянии 33 км от береговой линии оккупированного Севастополя и в 21:45 направился обратно на авиабазу.

Во вторник, 4 июня, с авиабазы Сигонелла также вылетел стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, который достиг черноморского побережья России, пролетев через воздушное пространство Греции и Украины, он также провел мониторинг линии разграничения на Донбассе.

Global Hawk также пролетал недалеко от побережья Севастополя, а в 15:25 начал разведку на Черном море.

Ранее сообщалось, что разведчик США пять часов летал над Донбассом. Беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk четыре раза подлетал к российской границе. Аналогичные полеты прошли 5, 15, 20 и 23 апреля.

 

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Теги: США, Италия, самолет, Черное море, беспилотник, разведка
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Источник: korrespondent.net

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