Хуже всего со знаниями в финансовой сфере обстоят дела у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, сообщили в USAID.

Украинцы отстают от других стран в финансовой грамотности Medium

Украина заняла последнее место в рейтинге финансовой грамотности населения. Об этом 5 июня пишет Сегодня со ссылкой на результаты исследования, проведенного USAID.

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Вместе с Украиной последнее 30-е место заняла Польша. Во время исследования выяснилось, что украинцы в основном не ведут личный бюджет.

Результат Украины в рейтинге составил 11,6 баллов, тогда как средним показателем среди остальных 30 стран является 13,2 балла.

Индекс составляли на основе баллов о знаниях опрашиваемых в финансовой сфере. Исследовали выясняли, знают ли люди, что такое инфляция или базовые понятия процентов и есть ли у них сбережения.Автор отчета полагает, что низкий уровень финансовой грамотности связан с неустойчивым развитием украинской экономики, кризисами и обесцениванием гривны.

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“Низкий результат Украины связан с плохими результатами, которые касаются отношения и знаний. Средний балл за отношение к финансовым вопросам в Украине – 2,4 балла по шкале от 1 до 5. Он намного ниже, чем средний показатель 3,3 балла. На низкий балл за отношение, очевидно, влияет неустойчивый характер экономического роста страны, два финансовых кризиса за последние 15 лет, инфляция и девальвация национальной валюты“, – считает основный автор отчета Роберт Дрейк.

Самым низким является уровень финансовой грамотности у людей в возрасте 18-24 года (10,6 балла против 12,1 в возрастной группе 25-34 года).

В USAID считают, что школьники должны знать, что такое финансовая грамотность. 70% участников опроса заявили, что хотели бы, чтобы детей обучали, как распоряжаться своими финансами.

В опросе участвовали 2007 украинцев в возрасте от 18 до 79 лет.

Ранее стало известно, что Украина поднялась в рейтинге производителей стали. Также сообщалось, что Украина поднялась в рейтинге конкурентноспособности экономики.