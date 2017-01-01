На Херсонщине ветер повалил 50 деревьев в селе, повреждена школа
В селе Казачьи Лагери под Херсоном шквальный ветер повалил около 50 деревьев. Об этом сообщает ГСЧС в среду, 5 июня.
Отмечается, что из-за непогода оказались поврежены крыши 50 зданий, в том числе и одной школы.
"Жертв и пострадавших нет. К уборке поваленных деревьев привлечено 41 челеловек и шесть единиц техники... Обследование жилого сектора продолжается. На месте работает оперативная группа", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Херсонской области молнией убило двух человек. Молодая девушка и 59-летний мужчина погибли на месте от мощного заряда молнии во время грозы.
Также сообщалось, что в Тернопольской области из-за мощного ливня река вышла из берегов, вызвав наводнение в селах Красиев и Гранитное.
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