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На Херсонщине ветер повалил 50 деревьев в селе, повреждена школа

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К уборке поваленных деревьев привлечено 41 челеловек и шесть единиц техники, отметили в ГСЧС.
Спасатели ГСЧС убирают сломанные деревья (архивное фото)
Спасатели ГСЧС убирают сломанные деревья (архивное фото)
ГСЧС

В селе Казачьи Лагери под Херсоном шквальный ветер повалил около 50 деревьев. Об этом сообщает ГСЧС в среду, 5 июня.

Отмечается, что из-за непогода оказались поврежены крыши 50 зданий, в том числе и одной школы.

"Жертв и пострадавших нет. К уборке поваленных деревьев привлечено 41 челеловек и шесть единиц техники... Обследование жилого сектора продолжается. На месте работает оперативная группа", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Херсонской области молнией убило двух человек. Молодая девушка и 59-летний мужчина погибли на месте от мощного заряда молнии во время грозы.

Также сообщалось, что в Тернопольской области из-за мощного ливня река вышла из берегов, вызвав наводнение в селах Красиев и Гранитное.

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Теги: погода, деревья, дерево, Херсонская область, ветер, непогода, погода в Украине, погода Украина, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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