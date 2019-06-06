Зеленский ответил на петицию об отставке главы АП

Глава государства заявил, что рассмотрел петицию, однако, с каким результатом - не сообщается.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 июня, рассмотрел петицию об отставке главы Администрации президента Андрея Богдана.

Таким образом он выполнил норму закона, по которой он обязан отвечать на петиции, набравшие 25 тысяч голосов. Однако результат рассмотрения не сообщается.

"Согласно статье 40 Конституции Украины и статьи 23-1 Закона Украины Об обращении граждан мною рассмотрено размещенную на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины электронную петицию по "отставке Главы Администрации Президента Украины Богдана Андрея Иосифовича", которую поддержали более 25 000 граждан", - говорится в ответе на петицию.

В тексте петиции, зарегистрированной 23 мая требовалось отправить в отставку Андрея Богдана "из-за нарушения закона Об очистке власти (люстрации)". По состоянию на 6 июня она набрала 33 228 голосов.

Богдан подпадает под закон о люстрации, но в окружении Зеленского с этим не соглашаются. Подробнов в материале Андрей Богдан: глава Администрации президента.

Сегодня Зеленский также ответил на петицию о собственной отставке, заявив, что не может пренебречь волей 73% избирателей, которые за него проголосовали.

Кроме того, на сайте президента появилась петиция за отставку Арсена Авакова. Она уже набрала 25 тысяч голосов и ожидает ответа президента Украины.

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