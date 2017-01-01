У Зеленского прокомментировали "плагиат" в его речи

Руководство страны сменилось, однако, прозападный вектор остался прежним. То, что Зеленский произнес слова, ранее проговоренные Порошенко, этому подтверждение, заявила пресс-секретарь гаранта.

После смены руководства Украины позиция государства не меняется. Об этом на брифинге в четверг, 6 июня, заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, комментируя ситуацию с плагиатом в речи президента, сообщает УНИАН.

"Позиция Администрации президента в том, что за этим стоят очень глубокие проблемы. Одна из них - это ситуация показывает, что институт государства не работает. Ведь если Администрация президента не может полагаться на МИД, то как мы можем говорить о сотрудничестве? Если государственная система не работает, то ее нужно восстанавливать с самого начала", - отметила она.

По словам Мендель, президент вычитывал все написанные для него речи.

"И если он не согласен с сообщениями, то он их менял. Если президент Зеленский согласился с этими меседжами, которые вчера проговорил, это означает только позитив для Украины, так как при смене руководства не меняется позиция Украины, мы остаемся на европейском и евроатлантическом курсах и, конечно, признаем, что Россия является агрессором", - подчеркнула пресс-секретарь президента.

Напомним, вчера на совместном брифинге с президентом Европейского Совета Дональдом Туском президент Владимир Зеленский слово в слово повторил целый абзац из речи Петра Порошенко на съезде партии Европейская солидарность, выдав его за свои мысли.

Позже в Администрации президента "отдельных сотрудников МИД" обвинили в диверсии, а штаб Порошенко – в провокации. На Банковой признали, что тезисы для выступления Зеленского готовили сотрудники МИД, которые продолжают работать с Порошенко.

Также ситуацию прокомментировал и Порошенко, заявив, что в данном случае не нужно использовать слово "плагиат".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet