На Донбассе за день 12 обстрелов, есть погибшие

Кроме семи ночных обстрелов, сепаратисты пять раз открывали огонь днем. В штабе заявили об адекватном ответе на обстрелы.

С начала суток незаконные вооруженные формирования двенадцать раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в сводке, опубликованной вечером в пятницу, 7 июня, пресс-центром штаба ООС.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих ОС погибли, еще четверо получили ранения, семь военнослужащих получили боевые травмы.

Отмечается, что сепаратисты применяли запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил, из них трижды в районе села Павлополь, по направлению населенного пункта Украинское - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, дважды в районе населенного пункта Новогригорьевка, по направлению населенного пункта Майорово - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, около Марьинки, со стороны направления населенного пункта Трудовое - из стрелкового оружия, в районе населенного пункта Гнутово, по направлению населенного пункта Верхньоширокивське - из стрелкового оружия, в районе населенного пункта Водяное, по направлению Азова - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Новолуганское по направлению населенного пункта Калининское из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Вблизи села Зайцево по направлению населенного пункта Гольмовский со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Дважды вблизи населенного пункта Майское, - из вооружения БМП, АГС, СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по направлению населенного пункта Гольмовский.

В штабе отметили, что подразделения ООС дали адекватный ответ на обстрелы. Потери противника уточняются.

Напомним, утром сообщалось, что с начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил семь раз. Обстрелы велись в районе Павлополя, Гнутового, Новолуганского, Майского и Зайцевого. В МВД сообщили, что на окраине поселка Новолуганское ночью 7 июня мина калибра 120 мм попала в блиндаж батальона Азов.

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