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День в зоне ООС: шесть обстрелов, ранен боец

Комментариев: 2
Враг применял артиллерию калибра 122 мм, минометы, а также танки, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Прес-центр штабу ООС / Facebook

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Боевые травмы получил один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 8 июня.

Враг применял запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также танки, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник произвел четыре обстрела позиций, из них: в районе села Водяное – из артсистем калибра 122 мм и вооружения танка; возле Лебединского – из 122 мм артиллерии; возле Широкино и Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксировано два обстрела позиций возле села Травневое – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также вблизи села Майское велся обстрел из минометов 120 и 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские подразделения открывали ответный огонь. Потери противника уточняются.

Напомним, за сутки 7 июня на Донбассе зафиксировали 28 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда два бойца ВСУ погибли, пятеро были ранены, семеро получили боевые травмы.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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dinops    08.06.2019, 20:45
Оценка:  -1
dinops
Какой то неугомонный враг...ведь не могут продвинутся вперёд...зачем им стрелять?
I@K    08.06.2019, 20:55
Оценка:  -1
I@K
Пробуют на прочность. И вдруг наши как обещал Зе, перестанут стрелять в ответ. Тогда их можно будет считать мертвецами.
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