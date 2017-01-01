Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Константиновке у мужчины изъяли гранатомет

Комментариев: 0
Ранее судимый мужчина рассказал, что нашел гранатомет несколько месяцев назад и принес домой.
Изъятый гранатомет
Изъятый гранатомет
Нацполиция Украины

В Донецкой области сотрудники полиции изъяли гранатомет РПГ-22 у ранее судимого мужчины. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 8 июня.

Отмечается, что в рамках проведения спецоперации Оружие и взрывчатка полицейские получили информацию, что один из местных жителей может хранить дома опасный предмет.

"При осмотре частного дома оперативники обнаружили РПГ-22. После проверки взрывотехники ликвидировали боеприпасы на полигоне. Злоумышленник рассказал, что гранатомет нашел несколько месяцев назад и принес домой", – говорится в сообщении.

По данному факту было открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ст.263 УК Украины). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Донецкой области обнаружен тайник боеприпасов для РПГ-7. Житель города Авдеевка хранил их на своем дачном участке в Ясиноватском районе. По предварительному заключению экспертов, боеприпасы произведены в России.

Также сообщалось, что в городе Бахмут пенсионер выкопал в огороде гранатомет. Опасную находку изъяли и позже обезвредили.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: оружие, полиция, Донецкая область, донбасс, гранатомет, новости Донбасса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь