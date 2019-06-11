“Ревизор” Тищенко идет на выборы

Ресторатор хочет баллотироваться по одному из столичных округов.

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Известный украинский ресторатор и ведущий программы “Ревизор” Николай Тищенко собирается идти на парламентские выборы с президентской партией “Слуга народа”. Об этом пишет Страна.

По предварительной информации, Тищенко хочет баллотироваться по киевском округе №218, который находится в Святошинском районе. Сейчас на этом округе депутатом является Александр Третьяков от “Европейской солидарности”.

Как известно, Тищенка заметили среди гостей на съезде партии “Слуга народа” в Ботаническом саду столицы.

Ранее в СМИ писали, что известный ресторатор хочет баллотироваться по округу №233, но вскоре эта информация не подтвердилась.

Напомним, Николай Тищенко рассказал о Ревизоре, Дурневе и 90-ых. Знаменитый ресторатор и шоумен стал новым гостем в шоу Зе Интервьюер.

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