Под Киевом построили крупнейшую кровельную солнечную электростанцию

Солнечная электростанция под Киевом стала самой крупной в Украине, построенной на крыше норковой фермы.

В Киевской области построили крупнейшую в стране кровельную фотогальваническую электростанцию Студениковская ФЭС. Она сможет обеспечить 150 тысяч областных домохозяйств чистой электроэнергией. Об этом сообщили в Ассоциации звероводов.

Известно, что построенная на крышах зданий норковой фермы, станция будет ежегодно давать примерно 15 млн кВт/ч и имеет мощность 12,4 МВт. Эксперты считают, что с ее помощью удастся сократить вредные выбросы СО2 в атмосферу на 15 тыс. тонн в год.

Директор фермы отмечает, что нигде в Европе нет подобного по масштабу проекта. Он подчеркнул, что после проведенных исследований, специалисты определили крышу лучшим местом для установки солнечных батарей. Они защитят животных от высокой температуры и улучшат благосостояние норки.

"Так мы по-европейски объединили фермерство с зеленой энергетикой", - рассказал директор фермы Александр Климец.

"Пелском" - одна из двух норковых ферм, что работает по европейским стандартам и прошла сертификацию WelFur.

Ранее в Днепропетровской области заработала самая крупная в Украине солнечная электростанция. Она попала в тройку мощнейших электростанций Европы.

Еще одна солнечная электростанция появилась в Чернобыле, в ста метрах от саркофага, которым накрыли взорвавшийся реактор.

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