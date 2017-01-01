Стоимость услуг злоумышленников составляла до трех тысяч долларов с каждого нелегала в зависимости от сложности "заказа".

В Киеве четверо граждан Украины занимались незаконной переправкой иностранцев в Европу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 11 июня.

"Оперативники спецслужбы установили, что четверо граждан Украины организовали канал нелегальной миграции в Европейский Союз через территорию нашей страны. "Клиентов" злоумышленники подыскивали через личные связи среди выходцев из Азии и Африки. В Украину нелегалы прибывали двумя путями: либо вне пунктов пропуска через государственную границу, или по поддельным документам", – говорится в сообщении.

Также они способствовали незаконной легализации лиц, которые хотели остаться в Украине.

"Они изготавливали фальшивые паспорта, визы, вида на жительство и оформляли фиктивные браки с гражданами Украины. Стоимость таких услуг составляла до трех тысяч долларов США с каждого нелегала в зависимости от сложности "заказа", – отметили в СБУ

Правоохранители задержали организатора нелегального бизнеса в столичном аэропорту при отправке очередного "туриста" в ЕС.

"Другие участники группы также задержаны в Киеве. Во время обысков транспортных средств злоумышленников и по местам их проживания изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также деньги, полученные от нелегального бизнеса", – добавили в ведомстве.

Сейчас организатору и одному из фигурантов дела сообщено о подозрении в совершении преступлений по статье об использовании заведомо поддельного документа и незаконная незаконная переправка лиц через госграницу Украины (ч.3 ст.358 и ч.3 ст.332 УК Украины). Следственные действия продолжаются.

Cмотрите фотогалерею: Четверо украинцев организовали канал нелегальной миграции – СБУ

Ранее СБУ разоблачила масштабное производство фальшивых документов. Организованная группировка из числа украинских граждан и иностранцев специализировались на незаконной переправке лиц через границу Украины, используя поддельные документы.

Также в СБУ заявили о раскрытиии механизма легализации сепаратистов "ДНР" и "ЛНР" на подконтрольной власти Украины территории.

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