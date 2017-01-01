Мужчина оборудовал большой тайник с боеприпасами возле дома в саду на глубине полтора метра.

В селе Сеянцы Острожского района правоохранители обнаружили и изъяли один из крупнейших в Украине арсеналов боеприпасов. Об этом сообщает управление Нацполиции в Ровенской области во вторник, 11 июня.

"Возле дома в саду на глубине полтора метра был закопан схрон боеприпасов: 109 корпусов гранаты РГД-5, 39 корпусов гранаты Ф-1, 126 запалов к гранатам типа УЗРГМ-2, 28 подствольных гранат ВОГ-25, шесть – противотанковых гранат РПГ-7М, 29 – реактивных противотанковых гранат РПГ-22, шесть реактивных противотанковых гранат РПГ-26, пять ящиков патронов калибра 7,63 и один – калибра 9,00", – говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают происхождение боеприпасов. Они будут направлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращение с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Cмотрите фотогалерею: На Ровенщине обнаружен крупный схрон боеприпасов

Ранее в Луганской области нашли тайник с сотнями артснарядов. Он был обустроен на прежнем месте дислокации одной из воинских частей в Новоайдарском районе.

А в городе Бахмут Донецкой области обнаружили гараж буквально начиненный боеприпасами. Там хранилось более 100 гранат, 14 РПГ, выстрелы к подствольному гранатомету, противотанковые мины и более 20 тысяч патронов.

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