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Названа причина пожара в Одесской психбольнице

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Причиной пожара в психиатрической больнице стало случайное занесение источника огня, считают в ГСЧС.
Последствия пожара в Одессе
Последствия пожара в Одессе
dumskaya.net

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Одесской области считают, что причиной пожара в психиатрической больнице в Одессе стало случайное занесение источника огня. Об этом сообщает Громадське.

Начальница отдела коммуникаций Главного управления полиции в Одесской области Любовь Гордиевская заявила, что полиция не считает, что причиной пожара в психиатрической больнице в Одессе стал поджог.

По словам заместителя директора департамента ДСНС Руслана Буханца, пожар начался из-за действий человека.

"Причина пожара по предварительным данным - это действия человека. То есть занесение постороннего источника зажигания. Она не связана с неисправностью оборудования или другими подобными причинами", - сказал он.

Напомним, вечером 10 июня в Одессе произошел пожар в корпусе областной клинической психиатрической больницы №1. В результат ЧП погибли шесть человек, пять – госпитализированы. На момент пожара в медцентре находились 53 человека. Средний возраст пациентов учреждения – от 70 до 90 лет, многие из них были в тяжелом состоянии и не могли самостоятельно передвигаться.

 

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Теги: Одесса, огонь, пожар, погибшие, психиатрическая клиника
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Источник: korrespondent.net

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