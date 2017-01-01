Названа причина пожара в Одесской психбольнице

Причиной пожара в психиатрической больнице стало случайное занесение источника огня, считают в ГСЧС.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Одесской области считают, что причиной пожара в психиатрической больнице в Одессе стало случайное занесение источника огня. Об этом сообщает Громадське.

Начальница отдела коммуникаций Главного управления полиции в Одесской области Любовь Гордиевская заявила, что полиция не считает, что причиной пожара в психиатрической больнице в Одессе стал поджог.

По словам заместителя директора департамента ДСНС Руслана Буханца, пожар начался из-за действий человека.

"Причина пожара по предварительным данным - это действия человека. То есть занесение постороннего источника зажигания. Она не связана с неисправностью оборудования или другими подобными причинами", - сказал он.

Напомним, вечером 10 июня в Одессе произошел пожар в корпусе областной клинической психиатрической больницы №1. В результат ЧП погибли шесть человек, пять – госпитализированы. На момент пожара в медцентре находились 53 человека. Средний возраст пациентов учреждения – от 70 до 90 лет, многие из них были в тяжелом состоянии и не могли самостоятельно передвигаться.

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