Сервисы онлайн-кредитования начали разыгрывать машины

C 01.06.2019 по 31.08.2019 у каждого украинца есть шанс стать обладателем нового автомобиля Citroen С3 и запомнить это лето навсегда. К трехлетию сервис онлайн-кредитования MyCredit запустил суперакцию “Рулим в лето с MyCredit”, в рамках которой состоится розыгрыш 12 смартфонов, 3 телевизоров, и розыгрыш главного приза - Citroen С3.

Принять участие и выиграть ценные призы очень просто. В период действия акции необходимо оформить займ в сервисе и собрать определенное количество баллов. Чем больше баллов - тем больше шансов на победу.

“Рулим в лето с MyCredit” - первая масштабная акция с открытым рейтингом участников. Клиенты будут видеть накопленные баллы в кабинете пользователя MyCredit, а также следить за своей позицией в рейтинге на странице акции. Данные будут обновляться ежедневно, благодаря чему участники всегда будут знать, сколько баллов не хватает для попадания в ТОП.

Директор компании MyCredit Дмитрий Стензя дал комментарий по поводу запуска акции:

“Честность и открытость - главная ценность команды MyCredit. Каждый день с момента запуска компании мы следуем этому пути. Когда нашим клиентам необходимо решить финансовый вопрос - мы всегда рядом и предлагаем простое понятное решение. Ко Дню рождения компании хочу сказать спасибо всем, кто воспользовался нашим сервисом за то, что уже 3 года они выбирают именно нас, и в знак благодарности объявить о новой прекрасной возможности для всех уже существующих и новых клиентов стать владельцем классного автомобиля Citroen С3 и множества других ценных подарков.”

MyCredit - сервис онлайн-кредитования, который успешно функционирует на украинском рынке с 2017 года. За три года компании удалось дважды получить награду “Лучший сервис онлайн-кредитования” в рейтинге PaySpace Magazine, звание “Лучшее предприятие страны” в рейтинге “Звезда качества”, а также пройти второй уровень международной сертификации PCI DSS, которая является мировым гарантом безопасности данных держателей платежных карт. На сегодняшний день клиентами сервиса MyCredit уже стали более 170 тысяч украинцев.

Принять участие и узнать подробности акции можно на сайте MyCredit.

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