В Днепре из-за ветки вспыхнул конфликт между копами и активистами

В Днепре произошел конфликт между полицией и автоактивистами. Причина - ветка, которая повредила автомобиль одному из проезжающих мимо водителей.

В Днепре вспыхнул конфликт между местными автоактивистами и полицией. Об этом сообщает информационный портал Информатор.

Причиной стычки стало повреждения автомобиля из-за торчащей в дороге ветки. Мужчина рассказал, что он как законопослушный гражданин, вызвал на это место полицию, чтобы зафиксировать повреждения на своей машине. Но патрульные обвинили именно его в создании аварийной ситуации и стали выписывать ему протокол по статье 124.

Чтобы хоть как то исправить эту "вопиющую несправедливость" мужчина позвал местных автоактивистов. Они попытались объяснить правоохранителям о неправомерных действиях. Но полиция решила уехать с места происшествия, при этом наехав одному из активистов на ногу. Мужчину увезла скорая в больницу, сообщает СМИ.

Через несколько часов разбирательств, приехала коммунальная служба и обозначила ветку, повесив на нее сигнальную ленту.

Напомним, в Днепре авто патрульных забросали яйцами. Сотрудников охранной службы избили, а правоохранителями пришлось столкнуться с недовольным толпой.

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