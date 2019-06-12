Гройсман поручил закупать уголь у шахтеров Львовщины
Премьер в Кабмине провел встречу с делегацией шахтеров Львовугля. Ситуацией с долгами по зарплатам недовольны и горняки других регионов.
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил разблокировать закупки угля с шахт Львовской области, чтобы погасить задолженность по зарплатам перед горняками. Об этом сообщает пресс-служба правительства в среду, 12 июня, после встречи премьера с делегацией шахтеров Львовугля.
"Уголь, который производят шахты Госпредприятия Львовуголь, должен закупать госхолдинг Центрэнерго, который сейчас находится в управлении Фонда государственного имущества. Но закупки не происходят. Именно поэтому шахты не имеют оборотных средств и возможности оплачивать труд шахтеров и персонала шахт", - заявил премьер.
Во время встречи он дал поручение министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, а также руководству Фонда госимущества разблокировать закупки и сделать уголь государственных шахт приоритетным для государственных энергокомпаний.
По данным пресс-службы, Гройсман поручил Госаудитслужбе провести проверку формирования себестоимости угля на госшахтах.
Отметим, по данным Независимого профсоюза горняков, общая задолженность шахтерам уже составляет 1,135 млрд гривен. Шахтерам Донетчины не отдали заработанных 447,8 млн гривен, Львовщины – 417,1 млн гривен, Луганщины – 224,5 млн гривен.
Ранее в Национальной угольной компании заявили, что горняки приедут в столицу с протестами, если вопрос задолженности не решат в ближайшее время.
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