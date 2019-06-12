Гройсман поручил закупать уголь у шахтеров Львовщины

"Уголь, который производят шахты Госпредприятия Львовуголь, должен закупать госхолдинг Центрэнерго, который сейчас находится в управлении Фонда государственного имущества. Но закупки не происходят. Именно поэтому шахты не имеют оборотных средств и возможности оплачивать труд шахтеров и персонала шахт", - заявил премьер.

Во время встречи он дал поручение министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, а также руководству Фонда госимущества разблокировать закупки и сделать уголь государственных шахт приоритетным для государственных энергокомпаний.