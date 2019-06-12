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Зеленский против отмены петиции об его отставке

Комментариев: 3
Глава государства сообщил, что "закон не предусматривает такой процедуры, как отмена петиции".
Зеленский не поддерживает инициативу отменить петицию о его отставке
Зеленский не поддерживает инициативу отменить петицию о его отставке
Администрация президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию об отмене другой петиции - о его отставке. Глава государства заявил, что не поддерживает инициативу; кроме того, закон не предусматривает такой процедуры, как отмена петиции. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Искренне благодарен всем, кто подписал эту петицию, за гражданскую позицию и поддержку и, пользуясь случаем, обещаю оправдать ваше высокое доверие. ... Сообщаю авторам, подписантам обращения и всем заинтересованным гражданам, что я не поддерживаю электронную петицию № 22/053988-еп относительно отмены электронной петиции № 22/053360-еп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского"", - говорится в ответе главы государства.

Он подчеркнул, что закон не предусматривает такой процедуры, как отмена петиции.

В то же время, Владимир Зеленский высказал свое восприятие петиции о его отставке как шутку.

"Сегодня никто не ограничен в праве инициировать электронные петиции к власти, даже в определенной степени троллинговые, как упомянутая петиция о моей отставке, так как это один из механизмов демократии", - написал президент Украины.

Напомним, петиция об отставке Зеленского с поста президента за сутки набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей. На сегодняшний день ее подписали более 60 тысяч украинцев.

В ответ на эту петицию появилось несколько обращений в поддержку Зеленского.

Кроме того, на сайте президента появилась петиция за отставку Арсена Авакова. Она уже набрала 25 тысяч голосов и ожидает ответа президента Украины.

 

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Теги: Импичмент Президента, отставка, Владимир Зеленский, петиция, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Letohradek    12.06.2019, 20:03
Оценка:  0
Letohradek
Охрыпшая крыса в предвыборную обещал уйти в отставку, если будет недовольство людей его работой ... И что же сейчас этот квартальный баран, все переводит в шутку? Зэбилы, вам еще не дошло, за кого вы рвали опы?
ВосставшийИзБана    12.06.2019, 20:31
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Он не тех людей имел ввиду.
МаксимУм    12.06.2019, 20:52
Оценка:  -2
МаксимУм
А ты, ПОдар, никак не успокоишься?
Letohradek    12.06.2019, 21:04
Оценка:  +1
Letohradek
Зэбил, тебе еще не дошло, за кого вы рвал очко?
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