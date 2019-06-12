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На Луганщине три подростка погибли при столкновении двух мотоциклов

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Смертельная авария произошла на дороге между селами Тошковка-1 и Тошковка. Там столкнулись мотоциклы ИЖ и Suzuki.
На месте ДТП погибли трое 16-летних ребят
На месте ДТП погибли трое 16-летних ребят
Нацполиция Украины

В Луганской области в Попаснянском районе произошло ДТП с участием двух мотоциклов, за рулем которых были несовершеннолетние. Погибли три подростка, одна девушка госпитализарована. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 12 июня.

Смертельная авария произошла на дороге между селами Тошковка-1 и Тошковка. Там столкнулись мотоциклы ИЖ и Suzuki.

На месте от полученных телесных повреждений погибли трое 16-летних ребят – два водителя и пассажир, а девушка 16-лет с травмами госпитализирована в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции.

На прошлой неделе похожая авария произошла в городе Александрия. Там столкнулись два мопеда. Погибли три парня, а девушка получила травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что в Черниговской области водитель грузовика сбил насмерть двух мужчин, ремонтировавших свою фуру.

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Теги: ДТП, подростки, мотоциклы, авария, полиция, мотоцикл, Луганская область, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    12.06.2019, 20:30
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