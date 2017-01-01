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Баканов признался, что у его жены гражданство РФ

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Супруга в. и.о. главы СБУ Оксана Баканова находится в процессе оформления украинского гражданства.
Замглава СБУ Иван Баканов
Замглава СБУ Иван Баканов
Адміністрація президента України

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что его супруга имеет российское гражданство. Об этом говорится на странице пресс-службы СБУ в Facebook вечером 12 июня.
 
Баканов рассказал, что спецпроверка в СБУ не обнаружила никаких ограничений относительно назначения его на должность заместителя главы СБУ и не выявила препятствий предоставления ему допуска к государственной тайне.
 
"Моя жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в высшее учебное заведение на территории России, во время распада СССР получила паспорт гражданки РФ... С 1998 г. она живет и работает в Украине с постоянным видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства", - говорится в заявлении.
 
Также отмечается, что супруга Баканова Оксана не посещала территорию Российской Федерации с 2013 года.

 
Ранее сообщалось, что первый заместитель главы СБУ Иван Баканов получил звание лейтенанта, чтобы иметь доступ к важной и секретной информации после его назначения в СБУ.
 
Напомним, 22 мая президент Владимир Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя СБУ

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Теги: СБУ, гражданство России, российское гражданство, Иван Баканов
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Источник: korrespondent.net

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