Баканов признался, что у его жены гражданство РФ

Супруга в. и.о. главы СБУ Оксана Баканова находится в процессе оформления украинского гражданства.



Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что его супруга имеет российское гражданство. Об этом говорится на странице пресс-службы СБУ в Facebook вечером 12 июня.

Баканов рассказал, что спецпроверка в СБУ не обнаружила никаких ограничений относительно назначения его на должность заместителя главы СБУ и не выявила препятствий предоставления ему допуска к государственной тайне.

"Моя жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в высшее учебное заведение на территории России, во время распада СССР получила паспорт гражданки РФ... С 1998 г. она живет и работает в Украине с постоянным видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что супруга Баканова Оксана не посещала территорию Российской Федерации с 2013 года.





Ранее сообщалось, что первый заместитель главы СБУ Иван Баканов получил звание лейтенанта , чтобы иметь доступ к важной и секретной информации после его назначения в СБУ.

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