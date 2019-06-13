В списке партии Зеленского оказался "сигаретный король" Холодов, – источник

В список партии “Слуга народа“ президента Владимира Зеленского вошел “сигаретный король“ Андрей Холодов, связанный со скандальным киевским бизнесменом Вадимом Столаром. Об этом сообщает сайт наш Киев.



О связи Холодова с рынком столичных МАФов, в том числе – и по продаже сигарет, ранее уже писали СМИ. Холодов – 22-й номер в списке “Слуги народа“. Он непубличный человек, в интернете о нем почти нет данных, кроме новости о ДТП с участием его бывшей жены Екатерины Шаховской, “отмазать“ которую приезжал депутат-регионал. Причем, эту публикацию удалили сразу после партийного съезда “Слуги народа“.



Именно на жену Холодова зарегистрировано несколько предприятий с видами деятельности, связанными с содержанием МАФов.



При этом, по сообщению нашего источника, Андрей Холодов тесно связан с бизнесменом Вадимом Столаром. В частности, он совместно со Столаром выиграл конкурс на установку в украинской столице 500 остановок-ларьков. Также Холодов занимается контрабандой сигарет из непризнанных “ЛНР“ и “ДНР“.



“Как мог Зеленский, обещавший привести во власть новых, честных людей, взять в свой список такого человека, как Холодов? Неужели Столар уже и здесь расставил своих людей?“ – уточняет издание.