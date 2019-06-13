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В списке партии Зеленского оказался "сигаретный король" Холодов, – источник

Комментариев: 5
В списке партии Зеленского оказался "сигаретный король" Холодов, – источник

В список партии “Слуга народа“ президента Владимира Зеленского вошел “сигаретный король“ Андрей Холодов, связанный со скандальным киевским бизнесменом Вадимом Столаром. Об этом сообщает сайт наш Киев.


О связи Холодова с рынком столичных МАФов, в том числе – и по продаже сигарет, ранее уже писали СМИ. Холодов – 22-й номер в списке “Слуги народа“. Он непубличный человек, в интернете о нем почти нет данных, кроме новости о ДТП с участием его бывшей жены Екатерины Шаховской, “отмазать“ которую приезжал депутат-регионал. Причем, эту публикацию удалили сразу после партийного съезда “Слуги народа“.

Именно на жену Холодова зарегистрировано несколько предприятий с видами деятельности, связанными с содержанием МАФов.

При этом, по сообщению нашего источника, Андрей Холодов тесно связан с бизнесменом Вадимом Столаром. В частности, он совместно со Столаром выиграл конкурс на установку в украинской столице 500 остановок-ларьков. Также Холодов занимается контрабандой сигарет из непризнанных “ЛНР“ и “ДНР“.

“Как мог Зеленский, обещавший привести во власть новых, честных людей, взять в свой список такого человека, как Холодов? Неужели Столар уже и здесь расставил своих людей?“ – уточняет издание.

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Комментариев (5)
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ВАТА_FUCK    13.06.2019, 14:49
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Очередной "зато_не_кум"
Ruspidor    13.06.2019, 15:25
Оценка:  0
Ruspidor
Да, толи дело кононенко, ну ведь правда, это же совсем другое дело...
Бувший_східняк    13.06.2019, 14:44
Оценка:  -1
Бувший_східняк
И тут полезли скелеты со всех шкафов...
ВАТА_FUCK    13.06.2019, 14:56
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Опубликован список "слуг народа", так что скелеты еще будут!
Ruspidor    13.06.2019, 14:40
Оценка:  -2
Ruspidor
В списке партии Зеленского оказался король Франции Людовиг XIV - источник...
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