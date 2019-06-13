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Уволенный Зеленским член ВСП подал на президента в суд

Комментариев: 2
Судебный иск Андрея Василенко планирует рассматривать Кассационный административный суд.
В ВСП не спешат выполнять указ Зеленского, отменившего назначения Порошенко
В ВСП не спешат выполнять указ Зеленского, отменившего назначения Порошенко
Корреспондент.net

Бывший член Высшего совета правосудия Андрей Василенко, которого уволил президент Владимир Зеленский, подал на него судебный иск в Кассационный административный суд. Об этом сообщает Главком со ссылкой на данные портала Судебная власть Украины в четверг, 13 июня.

Отмечается, что истец требует, чтобы суд признал противоправным и отменил указ президента Украины, которым 10 июня было отменено его назначение в Высший совет правосудия по квоте главы государства.

Судебный иск будет рассматривать Кассационный административный суд.

Как известно, на этой неделе Зеленский отменил указы Петра Порошенко о назначении двух членов Высшего совета правосудия – Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Также Зеленский издал указ о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.

Накануне стало известно, что Василенко и Исаков отправились в отпуск без сохранения зарплаты.

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Теги: суд, судьи, судья, иск, Владимир Зеленский, Высший совет правосудия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Ruspidor    13.06.2019, 19:51
Оценка:  0
Ruspidor
О да, о да, потроховское отребье от кормушки не оторвать...
Ruspidor    13.06.2019, 19:53
Оценка:  0
Ruspidor
Конечно же, после такого мы все подумаем как мы разочаровались в Зе и кинимся на грудь к потроху с криками: "прасти атецц радной", как же мы без тебя, патрубия, геращенки, югиной жины, и всех-всех твоих дружбанов...
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