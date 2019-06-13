Уволенный Зеленским член ВСП подал на президента в суд
Бывший член Высшего совета правосудия Андрей Василенко, которого уволил президент Владимир Зеленский, подал на него судебный иск в Кассационный административный суд. Об этом сообщает Главком со ссылкой на данные портала Судебная власть Украины в четверг, 13 июня.
Отмечается, что истец требует, чтобы суд признал противоправным и отменил указ президента Украины, которым 10 июня было отменено его назначение в Высший совет правосудия по квоте главы государства.
Судебный иск будет рассматривать Кассационный административный суд.
Как известно, на этой неделе Зеленский отменил указы Петра Порошенко о назначении двух членов Высшего совета правосудия – Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Также Зеленский издал указ о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.
Накануне стало известно, что Василенко и Исаков отправились в отпуск без сохранения зарплаты.
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