Уволенный Зеленским член ВСП подал на президента в суд

Судебный иск Андрея Василенко планирует рассматривать Кассационный административный суд.

В ВСП не спешат выполнять указ Зеленского, отменившего назначения Порошенко Корреспондент.net

Бывший член Высшего совета правосудия Андрей Василенко, которого уволил президент Владимир Зеленский, подал на него судебный иск в Кассационный административный суд. Об этом сообщает Главком со ссылкой на данные портала Судебная власть Украины в четверг, 13 июня.

Отмечается, что истец требует, чтобы суд признал противоправным и отменил указ президента Украины, которым 10 июня было отменено его назначение в Высший совет правосудия по квоте главы государства.

Судебный иск будет рассматривать Кассационный административный суд.

Как известно, на этой неделе Зеленский отменил указы Петра Порошенко о назначении двух членов Высшего совета правосудия – Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Также Зеленский издал указ о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.

Накануне стало известно, что Василенко и Исаков отправились в отпуск без сохранения зарплаты.

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