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На трассах Украины установят SOS-станции

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На крупнейших трассах страны установят станции экстренной связи. Украина внедряет еще одну европейскую практику безопасности на дорогах.
В Украине начнут устанавливать станции экстренной связи
В Украине начнут устанавливать станции экстренной связи
Главком

В государственные строительные нормы введено рекомендательное положение - предусматривать дорожную технологическую связь на крупнейших украинских трассах для устройства так называемых SOS-станций - станций экстренной связи. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Как отметили в пресс-службе, обычно станции располагаются каждые 500 м - 2 км вдоль трассы для вызова необходимой помощи: полиции, скорой или эвакуатора в случае экстренной ситуации на дороге.

Норма вступает в действие с 1 сентября этого года и касается нового строительства и реконструкции дорог І категории - это трассы международного значения.

Вид и комплектация таких SOS-станций, а также расстояние, на котором они будут располагаться, и время прибытия на место соответствующих экстренных служб будут определяться индивидуально согласно проекту, сообщили в пресс-службе.

Ранее Укравтодор назвал самые опасные места в Киевской области.

В Кабинете министров сообщали, что за три года в Украине построили 6800 км дорог.

 

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Теги: Украина, дороги, Спасательная служба, трасса, экстренная медицина
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Источник: korrespondent.net

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