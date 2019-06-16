ОБСЕ: Сепаратисты обстреляли школу в Михайловке

Под обстрел попали действующая школа и магазин в Михайловке. В помещениях повреждены окна и фасад.

По данным ОБСЕ, школа была обстреляна из стрелкового оружия facebook.com/oscesmm

Сепаратисты в четверг, 13 июня, обстреляли здание действующей школы в неподконтрольном Киеву населенном пункте Михайловка. Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

Так, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали повреждения действующей школы в неподконтрольной украинскому правительству Михайловке, что за 58 км на запад от Луганска. Наблюдатели обнаружили свежие отверстия от пуль в стеклопакетах окон на нескольких этажах здания.

"Повреждения были вызваны огнем из стрелкового оружия. Директор школы сообщила о том, что повреждения произошли ночью 13 июня", - говорится в отчете ОБСЕ.

По данным Миссии, ближайшие позиции сепаратистов расположены в 700 метрах на север от поврежденной школы.

Кроме того, в Михайловке наблюдатели обнаружили повреждения вследствие обстрела из стрелкового оружия местного магазина.

Напомним, что ранее штаб ООС сообщил о срыве разведения сил на Донбассе.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский назвал условия снятия блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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