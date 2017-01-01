Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ультраправые тоже готовятся к прайду в Киеве - СМИ

Комментариев: 0
На 18 июня запланировано проведение акции протеста против ЛГБТ-марша перед администрацией президента Украины.
ЛГБТ-парад в Киеве обычно тщательно охраняют
ЛГБТ-парад в Киеве обычно тщательно охраняют
 
В преддверии Марша равенства, запланированного на 23 июня в Киеве, члены украинских ультраправых  и анти-ЛГБТ-групп Традиция и порядок, Катехон, Братство и другие готовят акции протеста против Прайда, сообщает Bellingcat Monitoring Project. 
 
С этой целью противники ЛГБТ создали в Telegram группу "Противодействие ЛГБТ", сотнями ее подписчиков являются пользователи с ярко выраженной неонацистской позицией, утверждают журналисты.
 
"Члены группы - 463 пользователя - имеют явные ультраправые, неонацистские имена", - подчеркивают в Bellingcat Monitoring Project. 
 
На 18 июня участники группы анонсировали проведение акции протеста перед администрацией президента Украины. Среди прочих их требований - "предотвращение дальнейших провокаций со стороны представителей ЛГБТ, которое направлено на углубление конфликтов в обществе".
 
"На митинге планируют выступить идеолог Азова Эдуард Юрченко, который основал новую анти-ЛГБТ-группу Орден, и Юрий Ноевой (депутат Киевского областного совета от ВО Свобода и активный участник множества акций против ЛГБТ и феминистских движений). 
 
Информация о группе распространяется на других ультраправых Telegram каналах, таких как AVTONOM.NS - неонацистский канал, который распространяет информацию о насилии в отношении ЛГБТ, цыган и расистов. 
 
Одним из участников группы также является член ультраправой организации C14 Сергей Мазур, который "в прошлом году хвастался в Facebook о нападении C14 на лагерь ромов в Киеве", отмечает Bellingcat.
 
Напомним, что Марш равенства в Киеве запланирован на 23 июня. Предполагается, что в 2019 году на Марше будет около 10 тысяч участников.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество, националисты, гей-парад, гей-прайд, ультраправые, гей-парад в Киеве
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь