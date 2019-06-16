Предъявите ваши миллионы. Заработки чиновников

Корреспондент поинтересовался, сколько зарабатывают украинские министры и другие высокопоставленные чиновники и из чего состоит их зарплата.

Украинские чиновники высшего ранга зарабатывают вполне достойно. Некоторые — на уровне коллег из стран Западной Европы и даже больше, пишет Павел Харламов в №11 Журнала Корреспондент. Зарплаты министров в правительстве Украины, их заместителей и госсекретарей достигают 80-100 тысяч гривен в месяц. Руководители других ведомств — Государственной фискальной службы, Нацкомиссии в сфере энергетики, Национального антикоррупционного бюро — тоже не бедствуют. Их месячный доход иногда превышает заработки министров в разы. Ну а на фоне украинских депутатов, которые в среднем официально зарабатывают 30-40 тыс. грн в месяц, представители органов исполнительной власти — настоящие богачи.

Беда в том, что такой уровень доходов далеко не всегда обоснован. Это признал даже премьер-министр Владимир Гройсман, который еще в начале 2018 года заявил, что в рамках реформы государственной службы структура зарплат чиновников меняется. Главное изменение — урезание дополнительных выплат и премий. «Надо умерить аппетиты при накручивании надбавок», — прокомментировал решение правительства Гройсман.

Но заработная плата «верхушки» Кабмина, а также всех остальных министерств и ведомств год от года продолжает расти. Например, зарплата первого вице-премьер-министра (он же министр экономразвития и торговли) Степана Кубива в 2018 году оказалась на 97 тыс. грн выше, чем в 2017 году. А зарплата главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника в 2018 году выросла почти на 210 тыс. грн. На этом фоне рост заработков Гройсмана на 8 тыс. грн в 2018 году по сравнению с 2017 годом — это почти ошибка округления.

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ

Заработная плата чиновников всех рангов состоит из двух частей. Первая — это оклад. Вторая — это различные надбавки и бонусы. За ранг, за выслугу лет, за нормотворческую деятельность и т. д. Именно благодаря надбавкам министры, их заместители, а также руководители различных комиссий получают очень неплохие зарплаты.

Эксперты подсчитали, что в 2018 году оклад в доходе руководителей министерств составлял 22%, надбавки за нагрузку — 37%, материальная помощь — 13%, премии — 9%, надбавки за ранг и выслугу — 7%.

Да и сами оклады в принципе немаленькие. Причем раньше на каждый календарный год Кабмин утверждал оклады министров и прочих топ-чиновников в «живых деньгах». Оклад глав ведомств в 2018 году был на уровне 18 тыс. грн, первых заместителей — 15,8 тыс. грн, заместителей — 14,5 тыс. грн, руководителей департаментов — 12 тыс. грн.

С 2019 года система начисления окладов для работников всех государственных органов изменилась. Теперь размер оклада вычисляется как произведение минимального должностного оклада на соответствующий должности коэффициент. Чем выше ранг чиновника — тем выше коэффициент. Для руководителя госоргана такой коэффициент — 6,81, для его первого заместителя — 6,24, для обычного заместителя — 5,68.

При этом минимальный должностной оклад в 2019 году зафиксирован на уровне двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который установлен законом на 1 января 2018 года. Это 3.524 грн. Соответственно, месячный оклад руководителей госорганов в 2019 году — 24 тыс. грн, первых заместителей — 22 тыс. грн, оклады остальных заместителей — 20 тыс. грн. Разумеется, все это без доплат, надбавок и премий.

В КАБМИНЕ ЖИТЬ ХОРОШО. НО НЕ ВСЕМ

Среди министерств самые высокие зарплаты в Минэкономразвития. Средний заработок «верхушки» МЭРТ — 81 тыс. грн в месяц. Причем министр Кубив в 2018 году заработал 622 тыс. грн, а его заместители Максим Нефьодов и Юрий Бровченко — почти вдвое больше.

Второе по уровню зарплат в Кабмине — Министерство обороны. Средний размер зарплаты там 79 тыс. грн в месяц. Наиболее высокооплачиваемый — министр Степан Полторак, в 2018 году он получил 1,1 млн грн зарплаты. Его заместители за прошлый год заработали от 800 до 990 тыс. грн.

От 63 до 75 тыс. грн в месяц получают министры и их замы в Минсоцполитики, в МВД, МИД и Министерстве здравоохранения. Минздрав, к слову, является одним из самых неэффективных распорядителей государственных средств. Об этом сообщила Счетная палата в своем ежегодном отчете. По данным отчета, Минздрав потратил неэффективно 42% полученных в 2018 году бюджетных денег. Хотя это не помешало заместителям министра здравоохранения заработать за прошлый год от 778 до 981 тыс. грн. Зарплата и. о. министра Ульяны Супрун по сравнению с ними почти копеечная — всего 354 тыс. грн за год.

В число «неугодных» попало и Мининфраструктуры. «В Министерстве инфраструктуры почти 55% из объема проверенных нами бюджетных средств использовались неэффективно», — заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, выступая в Верховной Раде. Кроме того, напомним, что в 2018 году НАБУ открыло в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна уголовное производство по подозрению в незаконном обогащении и декларировании неправдивой информации. В начале 2019 года бюро завершило досудебное расследование и передало дело в суд. Только вот на доходах министра это не отразилось: Омелян в 2018 году получил 735 тыс. грн зарплаты.

НА ЖИЗНЬ ХВАТАЕТ

Значительно «беднее» руководители Министерства юстиции и Министерства экологии и природных ресурсов: они зарабатывают около 40 тыс. грн в месяц. Министр юстиции Павел Петренко, например, в 2018 году получил 575 тыс. грн зарплаты, а его заместитель Иванна Смачило — 244 тыс. грн. Петренко, кстати, тоже попал в «объектив» НАБУ. По той же причине, что и Омелян: в сентябре 2018 года Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство по подозрению в декларировании министром недостоверной информации.

Зарплата министра экологии Остапа Семерака — чуть более полумиллиона гривен, а его заместители в 2018 году даже до этой цифры не дотянули.

Вообще, в министерствах самая высокая зарплата в 2018 году у первого заместителя социальной политики Ольги Крентовской. Она задекларировала 1,4 млн грн заработной платы. Меньше всех заработал министр информполитики Юрий Стець — 193 тыс. грн за 2018 год, или 16 тыс. грн в месяц. По словам Стеця, он получает только оклад и несколько сот гривен индексации.

Что интересно, довольно высокие зарплаты получают госсекретари. До миллиона гривен в год и больше. Эта должность появилась в украинских министерствах в конце 2016 года. В обязанности госсекретарей входит организация работы аппарата министерства, подготовка планов деятельности министерства и отчет об их выполнении, организация и контроль выполнения аппаратом министерства Конституции и законов Украины. И в правительстве, видимо, решили, что у госсекретарей слишком много обязанностей, поскольку Кабмин предусмотрел для них дополнительные надбавки за интенсивность труда и за выполнение особо важной работы в размере не менее 50% должностного оклада. Благодаря такой щедрости госсекретари зарабатывают около 100 тыс. грн в месяц.

ГУЛЯЕМ НА ВСЕ!

Впрочем, зарплаты министров меркнут на фоне того, сколько получают руководители некоторых других госорганов. Наивысшие зарплаты у топ-менеджмента Национального банка. Не меньше 260 тыс. грн в месяц, это $10 тыс. Глава НБУ Яков Смолий в 2018 году получил 3,7 млн грн зарплаты, его заместители — от 3,1 до 4,5 млн грн. А в начале июня 2019 года Смолий решил поднять зарплату себе и своим замам еще на 50 тыс. грн в месяц. Теперь это решение должен одобрить Совет Нацбанка.

В Нацбанке объясняют, что размер должностного оклада председателя НБУ сопоставим с заработной платой председателей правления коммерческих банков Украины.

Миллионер и директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Константин Ворушилин. Его зарплата за 2018 год — 2,7 млн грн.

Сыто живут руководители антикоррупционных органов. Менеджмент НАБУ за 2018 год задекларировал зарплаты от 1,3 до 1,83 млн грн, руководители Специализированной антикоррупционной прокуратуры заработали в 2018 году 2,1-2,4 млн грн, а весь менеджмент Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции получил годовую зарплату более миллиона гривен.

И на первый взгляд все эти госструктуры едят свой хлеб не зря. По данным Генеральной прокуратуры, с июня 2016 года по декабрь 2018 года за преступления, связанные с коррупцией, в Украине осудили 2.765 человек. Только вот материальный эффект от работы НАБУ, САП и НАПК мизерный. За 2018 год объем конфискованных у коррупционеров средств составил 141 тыс. грн. То есть $5 тыс. И это притом что Кабмин рассчитывал изъять у взяточников 4,7 млрд грн, потратить их на децентрализацию, ремонт дорог, создание системы авиационной безопасности.

Утешение только в том, что, согласно закону о государственном бюджете на 2019 год, оклады сотрудников НАБУ не вырастут.

Материально не обделены руководители Нацкомиссии в сфере энергетики и коммунальных услуг. Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко в прошлом году заработала 1,6 млн грн, ее заместители — от 630 до 850 тыс. грн.

Менеджеры Нацкомиссии регулирования связи зарабатывают скромнее — до 51 тыс. грн в месяц. А руководители Государственной фискальной службы и того меньше — от 24 тыс. грн в месяц. Правда, после реформы ГФС (она завершится в ближайшие месяцы) и ее разделения на Государственную налоговую и таможенную службы ежемесячные зарплаты глав ГНС и ГТС вырастут до 60-70 тыс. грн. И это правильно. Посмотрим, что там будет с уровнем возмещения НДС и потоками контрабанды.

«НИЩИЕ» ДЕПУТАТЫ

Механизм начисления зарплат депутатам немного другой. Должностные оклады народных избранников привязаны к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. Это прописано в скандальном постановлении Верховной Рады №2240-VIII О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины, который парламент принял в конце 2017 года.

Почему в скандальном? Потому что перед голосованием многие депутаты показательно заявляли, что очередное повышение зарплаты депутатам будет нечестным по отношению к населению. Тем не менее документ с легкостью набрал 235 голосов. Более того, за постановление голосовали в декабре 2017 года, а вступило в силу оно «задним числом», с октября 2017 года.

Согласно этому постановлению, месячный оклад спикера Верховной Рады составляет 12 прожиточных минимумов (в 2019 году — 23,1 тыс. грн); первого заместителя главы парламента — 11,5 прожиточных минимумов (22,1 тыс. грн); замглавы парламента — 11 минимумов (21,1 тыс. грн), главы комитета Верховной Рады — 10,5 минимумов (20,2 тыс. грн); заместителей глав комитетов — 10,3 минимумов (19,8 тыс. грн), членов комитетов — 10 прожиточных минимумов (19,2 тыс. грн).

Как и министры, нардепы получают различные надбавки и премии, пользуются льготами. Доплаты депутатам положены за выполнение своих полномочий (около 36 тыс. грн), на компенсацию проезда (7-8 тыс. грн), на проживание, если депутат иногородний и снимает жилье (порядка 20 тыс. грн), на зарплату помощникам (до 38 тыс. грн).

В итоге, как говорят парламентарии, в среднем их месячная зарплата колеблется в пределах 30-40 тыс. грн (без вычета налогов). Но с учетом всех доплат она может достигать и 100 тыс. грн.

И как показывает практика, «слуги народа» порой злоупотребляют льготами и даже некоторые из них пользуются ими незаконно. Например, в 2018 году 177 депутатов, включая председателя Верховной Рады, только на компенсацию за аренду жилья получили из госбюджета 40,6 млн грн. А в феврале 2019 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту выплаты этих компенсаций. По данным следствия, некоторые депутаты не имели права на эти выплаты, поскольку владеют жильем в Киеве или в пригороде столицы.

ВО БЛАГО СТРАНЫ

Если сравнить зарплаты украинских чиновников и коллег из других стран, то в среднем и министры, и депутаты в Украине зарабатывают меньше. Министры в Сингапуре получают до $100 тыс. в месяц, в Германии — 21,5 тыс. евро в месяц, в Великобритании — порядка 12 тыс. фунтов стерлингов ежемесячно. Максимально приближены к украинскому правительству зарплаты министров Чехии и Эстонии, которые составляют 4-5 тыс. евро в месяц.

В то же время не стоит забывать, что уровень дохода госчиновников должен коррелировать с доходами рядовых граждан и с размером валового внутреннего продукта на душу населения в стране. В Германии ВВП на душу населения — 39 тыс. евро, что в 1,8 раза выше, чем зарплата министра там. В Чехии ВВП на душу населения — 18 тыс. евро и превышает зарплаты министров в 4,5 раза. В Украине ВВП на душу населения — $3 тыс. (112-е место в списке стран по ВВП на душу населения, по данным МВФ), в то время как отдельные главы госведомств зарабатывают каждый месяц в 3-4 раза больше.

К тому же в странах Западной Европы чиновникам грозит серьезное наказание за незаконное обогащение. В апреле 2019 года Верховный суд Хорватии увеличил срок заключения с 4,5 до 6 лет для бывшего премьер-министра страны Иво Санадера, которого обвиняют в коррупции. Согласно материалам дела, Санадер во время своего правления заставил правительство приобрести в Загребе здание вдвое выше рыночной стоимости.

Буквально месяц назад, в мае, в Италии суд Генуи признал заместителя министра транспорта Эдоардо Рикси виновным по делу о растрате. Его обвинили в том, что он позволял своим подчиненным использовать бюджетные средства в личных целях. В итоге Рикси получил тюремный срок 3 года и 5 месяцев.

В Украине же Конституционный суд в марте 2019 года принял решение отменить статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. По ней приобретение или передача госслужащим богатства, законность которого не подтверждена доказательствами, наказывается лишением свободы до 10 лет с конфискацией имущества. И к концу марта НАБУ оперативно закрыло все 63 дела, которые касались незаконного обогащения народных депутатов, прокуроров, чиновников органов центральной власти и судей.

Сколько зарабатывают украинские министры и руководители других ведомств