Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, есть раненый
В районе населенного пункта Водяное противник вел обстрелы, используя ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 9 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в Facebook.
В районе населенного пункта Водяное противник вел обстрелы, используя ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе Талаковки - осуществил обстрел из крупнокалиберного пулемета, а в районе Павлополья из автоматических гранатометов. В районе Новотроицкого и Лебединского боевики вели обстрелы, используя крупнокалиберные пулеметы.
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.
Напомним, что в четверг, 13 июня, сепаратисты обстреляли здание действующей школы в неподконтрольном Киеву населенном пункте Михайловка.
Ранее штаб ООС сообщил о срыве разведения сил на Донбассе
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