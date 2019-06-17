На Донбассе в мае погибли восемь военных

Более 60 украинских бойцов были ранены в результате боевых действий или получили травмы.

ВСУ почти каждый день несут потери на Донбассе Минобороны Украины

Восемь украинских военнослужащих погибли на Донбассе в течение мая 2019 года. Об этом сообщает в понедельник, 17 июня, Радио Свобода со ссылкой на данные начальника штаба операции Объединенных сил, первого заместителя командующего ООС генерал-майора Игоря Танцюры.

"Количество раненых и погибших украинских военных за май 2019 – 42 раненых и травмированных в результате боевых действий, 19 боевое травмирований и восемь погибших", – говорится в сообщении.

При этом не уточняется, идет ли речь об общем числе погибших, в том числе с учетом умерших позже от ранений, или только о погибших непосредственно на поле боя или сразу после обстрелов, данные о которых называют в ежедневных сводках пресс-центра ООС.

Также не уточняется, идет ли речь о потерях всех украинских силовых структур, или только Вооруженных сил.

Напомним, по состоянию на 31 декабря 2018 года на Донбассе погибли до 13 тысяч человек. Среди них 3300 гражданских, 4000 украинских бойцов и 5500 сепаратистов.

Также по данным ООН, с начала 2019 года были зафиксированы 70 жертв среди гражданских на Донбассе – 12 человек погибли и еще 58 были ранены.

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