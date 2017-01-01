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В Харькове женщина упала с крыши троллейбуса

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Женщина-водитель троллейбуса во время ремонта дуг по неосторожности упала с крыши. Пострадавшую увезли в больницу.
Инцидент произошел в районе Коммунального рынка
Инцидент произошел в районе Коммунального рынка
Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф / Facebook

В Харькове женщина упала с крыши троллейбуса и была госпитализирована. Об этом сообщает региональный Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в понедельник, 17 июня.

Инцидент произошел около 13:00 в районе Коммунального рынка. Медики прибыли на место через две минуты и выяснили, что 33-летняя женщина-водитель троллейбуса во время ремонта дуг по неосторожности упала с крыши.

Пострадавшей оказали помощь на месте, после чего она была госпитализирована.

Ранее в Киеве подрались водители троллейбуса и маршрутки. Причиной конфликта стало "подрезание" на дороге, после которого водители устроили гонки с пассажирами в салоне.

Также сообщалось, что в Днепре водителю троллейбуса стало плохо, и он потерял управление над транспортным средством. В результате машина с пассажирами покатилась с моста.

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Теги: Харьков, женщина, крыша, водитель, троллейбус, троллейбусы
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Источник: korrespondent.net

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