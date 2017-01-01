ДТП с украинцами в Польше: скончался последний выживший

В польском Гожуве умер самый молодой участник аварии, которая произошла 12 мая. Таким образом в происшествии с автомобилем Opel Astra погибли четыре человека.

В больнице польского города Гожув скончался 19-летний украинец, который выжил в аварии 12 мая и находился в тяжелом состоянии. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщило агентство Укринформ со ссылкой на руководителя консульского отдела посольства Украины в Польше Светлану Крысу.

По ее словам, скончался последний, четвертый участник ДТП.

Консул также отметила, что продолжается оформление документов, необходимых для транспортировки погибших, которая возможна не раньше среды, 19 июня.

Напомним, ДТП с участием четырех украинцев в Польше произошло 12 июня на дороге между населенными пунктами Пщев и Новый Гожицько. По неизвестным причинам водитель Opel Astra не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Двое украинцев погибли на месте происшествия, еще двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, один из них скончался во время операции.

Погибшие в возрасте от 19 до 38 лет были жителями села в Ровенской области.

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