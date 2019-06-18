Зеленский рассчитывает на поддержку Меркель

Глава государства назвал германского канцлера сильной личностью с огромным опытом, которая поможет в преодолении вызовов, стоящих перед Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны стремятся укрепить отношения с МВФ, Евросоюзом и НАТО, а также рассчитывают на поддержку Германии в деле реализации структурных реформ. Об этом он рассказал в интервью Das Bild , которое было опубликовано во вторник, 16 июня. Напомним, Зеленский во вторник, 18 июня, впервые посетит Берлин в качестве президента Украины. В программе - переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель, встреча с представителями деловых кругов ФРГ.

"Наша важнейшая цель сейчас состоит в том, чтобы расширить добрые отношения с МВФ, Европейским союзом и НАТО", - отметил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на поддержку канцлера Германии Ангелы Меркель в вопросах реформ и защиты территориальной целостности.

"Канцлер Меркель является сильной личностью с бесспорным авторитетом и огромным опытом. Украинцы надеются, что Ангела Меркель, как влиятельный европейский и мировой авторитет, поможет моей стране противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся. Мы уверены, что политика санкций должна оставаться пока не будет восстановлена территориальная целостность и суверенитет Украины", - заявил глава государства.

Он также добавил, что Украина видит угрозу в Северном потоке-2, "который нанесет вред энергетической безопасности Украины и Европы".

Зеленский также выразил надежду, что увидит Украину "на стадии развития, когда ее будут считать равноценным членом ЕС" и пообещал сделать все для достижения этой цели.

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