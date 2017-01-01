В Чернобыле ожидают до 100 тысяч туристов до конца 2019 года

Экстремальное туристическое направление может набрать невиданную популярность после нашумевшего сериала Чернобыль на британском канале НВО.

Управление туризма Киевской городской государственной администрации рассчитывает принять 100 тысяч посетителей Чернобыля до конца 2019 года. Об этом сообщает Громадське во вторник, 18 июня.

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В 2018 году чернобыльскую зону посетили 70 тысяч туристов. Как сообщил директор турагентства SoloEast Сергей Иванчук, заказы на летний сезон выросли приблизительно на 40% после выхода пятисерийного мини-сериала.

Согласно информации туристического сайта Kayak, спрос на авиабилеты в Киев вырос на 18% с момента выхода сериала, а приложение Travel Hopper зафиксировало увеличение на 8%.

Уже не впервые массовая культура порождает интерес к локациям, которые ранее были непопулярны. В апреле 2017 года, после выхода хита Despacito пуэрториканского исполнителя Луиса Фонси количество поисковых запросов авиаперелетов в Пуэрто-Рико выросло на 58%.

Напомним, что ранее мы сообщили, какие киноляпы были замечены в нашумевшем сериале.