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В Чернобыле ожидают до 100 тысяч туристов до конца 2019 года

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Экстремальное туристическое направление может набрать невиданную популярность после нашумевшего сериала Чернобыль на британском канале НВО.
В Чернобыле ожидают наплыв туристов из-за сериала НВО
В Чернобыле ожидают наплыв туристов из-за сериала НВО
HBO

Управление туризма Киевской городской государственной администрации рассчитывает принять 100 тысяч посетителей Чернобыля до конца 2019 года. Об этом сообщает Громадське во вторник, 18 июня.

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В 2018 году чернобыльскую зону посетили 70 тысяч туристов. Как сообщил директор турагентства SoloEast Сергей Иванчук, заказы на летний сезон выросли приблизительно на 40% после выхода пятисерийного мини-сериала.

Согласно информации туристического сайта Kayak, спрос на авиабилеты в Киев вырос на 18% с момента выхода сериала, а приложение Travel Hopper зафиксировало увеличение на 8%.

Уже не впервые массовая культура порождает интерес к локациям, которые ранее были непопулярны. В апреле 2017 года, после выхода хита Despacito пуэрториканского исполнителя Луиса Фонси количество поисковых запросов авиаперелетов в Пуэрто-Рико выросло на 58%.

Напомним, что ранее мы сообщили, какие киноляпы были замечены в нашумевшем сериале.

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Теги: туризм, Чернобыль, туристы, сериал, Украина туризм, Чернобыльская зона
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Источник: korrespondent.net

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