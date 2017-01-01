Суд признал увольнение Аласании незаконным

Досрочное прекращение контракта с председателем правления Общественное вещание признали незаконным.

Шевченковский суд города Киева в среду, 19 июня, признал незаконным досрочное прекращение контракта с председателем правления Общественного вещания Зурабом Аласанией, сообщает Суспільне мовлення.

"Сегодня, 19 июня, Шевченковский районный суд города Киева признал незаконным и отменил решение Наблюдательного совета ПАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины о досрочном прекращении контракта с председателем правления UA: Общественное вещание Зурабом Аласанией", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 января, Наблюдательный совет Национальной общественной телекомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления телекомпании Зурабом Аласанией.

Как сообщалось, в сентябре прошлого года Зураб Аласания заявлял о проблемах с финансированием UA:Перший.

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