Украинская энергобиржа стала лучшей площадкой для аукционов по продаже электроэнергии с 1 июля, – Дубовский

Украинская энергетическая биржа (УЭБ) является наиболее подготовленной площадкой для проведения аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам.

Украинская энергетическая биржа (УЭБ) является наиболее подготовленной площадкой для проведения аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам на новом рынке электроэнергии.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook председатель биржевого комитета УЭБ Алексей Дубовский, отвечая на замечание первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, сообщают Украинские новости.

Причиной дискуссии стало избрание Украинской энергобиржи, а не Prozzoro. Продажи, на 3 месяца временным организатором проведения аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам на новом рынке электроэнергии, который начнет работу с 1 июля.

"Платформа УЭБ действительно является единственной готовой к проведению биржевых и аукционных торгов по образцам лучших европейских площадок. С начала создания УЭБ мы двигались к открытому рынку электроэнергии. Почти 10 лет изучали лучший опыт, стажировались на европейских энергетических биржах и клиринговых центрах, развивали биржевую платформу и устанавливали биржевой рынок в Украине, инвестируя в технологии, системы и обучение персонала, закупали софты ведущих европейских вендоров, которые успешно используют развитые европейские биржи. Стандартизированные продукты - база/пик/офпик - готовы и отработанны на нашей платформе, клиринг, эскроу-счета, управления рисками. Мы обладаем технологиями и системами для проведения аукциона в трех формах, как это предусмотрено Порядком Кабмина: односторонний, двусторонний встречный и специализированный", - написал Дубовский.

Председатель биржевого комитета также обратил внимание, что сам первый заминистра экономического развития и торговли признает неготовность Prozzoro.Продажи проводить аукционы в соответствии с требованиями Порядка Кабмина. И предложил Максиму Нефедову провести эксперимент, чтобы участники определили наиболее эффективную площадку.

"Наше предложение к Максиму Нефедова: мы готовы провести эксперимент. В тестовом режиме выставить лоты по электроэнергии на ProZorro и на УЭБ. Есть около 200 участников, пусть они выберут, площадку, которую они считают наиболее эффективной", - предложил Дубовский.

Алексей Дубовский подчеркнул, что УЭБ не боится конкуренции, однако в настоящее время она является лучшей площадкой для проведения аукционов по продаже электроэнергии.

"Мы выиграли подобный конкурс МЭРТа при отборе уполномоченных площадок по торговле углем с аналогичными критериями и остальные конкурсов. Мы надеемся, что за 3 месяца другие площадки доработают свой софт и будут принимать участие в конкурсе, бороться с нами за право проводить аукционы на рынке электроэнергии. Однако, в данный момент УЭБ - на самом деле лучшая для этого площадка", - написал Дубовский.

Напомним, новый рынок электроэнергии должен быть запущен 1 июля 2019 года согласно Закону Украины "О рынке электроэнергии". Кабинет Министров Украины принял постановление об электронных аукционах по продаже электроэнергии по двусторонним договорам государственными энергокомпаниями, в том числе и для выполнения публичных спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии населению. Площадкой, на которой будут проходить аукционы временно, на период до 3 месяцев, выбрана Украинская энергетическая биржа. Команда ProZorro разрабатывает дополнительную площадку для проведения таких аукционов, после чего торги будут проводиться там.