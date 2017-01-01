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Зеленский пообещал вывести Украину в топ-10 Doing Business

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Это должно случиться уже через три-четыре года, сказал президент. Также через несколько лет должен улучшиться кредитный рейтинг страны.
Владимир Зеленский обещает поднять мировой рейтинг Украины
Владимир Зеленский обещает поднять мировой рейтинг Украины
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский убежден, что через три-четыре года Украина может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business, и в страну "должна стоять очередь из инвесторов". Об этом он заявил в четверг, 20 июня, на встрече с бизнес-сообществом в Киеве, сообщает пресс-служба президента.

"Мы работаем над формированием позитивного имиджа Украины в мире. Сюда должна стоять очередь из инвесторов. Уверен, что уже через три-четыре года Украина может войти в Топ-10 рейтинга Всемирного банка Doing Business. Наша команда приложит к этому максимум усилий", - сказал Зеленский.

Он также рассказал, что провел "инвентаризацию" президентских указов минувших лет и отменил документы, которые сдерживали развитие экономики.

"Наша команда в Администрации президента не теряет времени. Мы провели полную инвентаризацию указов президента. Это указы, которые вмешиваются в экономику. И сегодня они отменены", - заявил Зеленский.

По его словам, речь идет о "драконовских" штрафах за нарушение кассовой дисциплины, ограничениях для установления нотариусами уровня цен на свои услуги, запрете использовать ткани иностранного производства для изготовления школьной формы и т.д.

Президент также сообщил, что отныне отменено требование обязательной продажи валютной выручки.

"Это не только уменьшение различных ограничений для бизнеса, это еще и признак макрофинансовой стабильности в стране. За то и за другое должны поблагодарить Нацбанк. Я убежден, что это результат его независимости, я буду ее уважать и защищать", - добавил Зеленский.

Он также отметил, что в дальнейшем будет еще больше изменений. Также президент подчеркнул, что Украина будет продолжать сотрудничать с Международным валютным фондом, что поможет уменьшить и удешевить долговую нагрузку на страну, и ускорить европейскую интеграцию.

Также Зеленский пообещал, что его команда будет работать над улучшением кредитного рейтинга, который сейчас находится на уровне B-, и пообещал изменить ситуацию за несколько лет. Кроме того, среди приоритетов - восстановление положительного имиджа Украины в мире, что будет способствовать привлечению инвесторов, преодоление коррупции, борьба с контрабандой и рейдерством.

 

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Теги: рейтинг, экономика, бизнес, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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